BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047283 1,01 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,037098 0,92 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051281 0,91 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036491 0,90 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054273 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011066 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028482 1,37 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041091 0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025595 0,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048307 0,12 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017064 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086529 1,20 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060390 0,97 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044457 0,90 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026298 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040665 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015773 0,75 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014024 0,31 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016858 0,30 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020369 0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014112 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018530 0,56 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020962 0,54 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019561 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019944 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020964 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021142 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047834 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047217 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018338 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050918 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

