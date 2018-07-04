FİNANS

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047283 1,01 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,037098 0,92 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051281 0,91 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036491 0,90 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054273 0,88 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011066 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028482 1,37 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041091 0,95 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025595 0,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048307 0,12 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017064 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,086529 1,20 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060390 0,97 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044457 0,90 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026298 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040665 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015773 0,75 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014024 0,31 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016858 0,30 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020369 0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014112 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018530 0,56 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,020962 0,54 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019561 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,019944 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020964 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021142 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047834 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047217 0,04 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018338 0,04 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050918 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'
TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisiTSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bes

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği'nde değişiklik

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte son durum...

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Varlık Barışı'nda bu tarihe dikkat

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'

Kayseri'de 'Teknoloji Buluşmaları; 'E-ticaret tehdit değil fırsat'

TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi

TSKB’ye 220 milyon dolar sendikasyon kredisi

Domatesin kilosu 4 liraya düştü 

Domatesin kilosu 4 liraya düştü 

Değişen iklim şartları buğdayı vurdu

Değişen iklim şartları buğdayı vurdu

25 yıllık kadın dondurma ustası

25 yıllık kadın dondurma ustası

Ordulular demiryolu istiyor

Ordulular demiryolu istiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.