BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022117 0,12 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013861 0,11 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,042436 0,10 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020335 0,10 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026482 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012737 0,70 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011136 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061422 2,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049516 1,98 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017486 1,97 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078592 1,90 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017683 1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010146 1,21 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016673 1,01 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018111 0,94 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,029971 0,92 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023110 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015697 1,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020795 1,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014401 1,44 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019702 0,47 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016577 0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,047879 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,050963 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,048817 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047258 0,04 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,045049 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

