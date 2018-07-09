BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026622 0,53 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013990 0,46 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034605 0,42 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,054555 0,41 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022207 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025559 0,16 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017495 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049529 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013011 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011961 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011992 0,59 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012499 0,58 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011822 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016604 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019719 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009986 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017637 0,07 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010364 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016651 0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021189 0,14 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051032 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,048979 0,13 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047870 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak
Borsa 100 binin üzerini gördü
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Okuyucu Yorumları 0 yorum