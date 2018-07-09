BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026622 0,53 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013990 0,46 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034605 0,42 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,054555 0,41 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022207 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025559 0,16 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017495 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049529 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013011 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011961 0,61 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011992 0,59 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012499 0,58 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011822 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016604 0,11 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019719 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009986 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017637 0,07 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010364 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016651 0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021189 0,14 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051032 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,048979 0,13 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047870 0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

