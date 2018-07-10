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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 14:44 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026730 0,41 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014046 0,40 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020496 0,39 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013967 0,37 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045911 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012764 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041714 0,88 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028405 0,81 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017747 0,66 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078794 0,63 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048938 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012074 0,68 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012320 0,68 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012583 0,67 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013097 0,66 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012511 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015700 0,27 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015202 0,12 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019802 0,09 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016617 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009991 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018387 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047892 0,05 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015298 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,032896 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015748 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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