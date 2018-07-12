BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030221 0,74 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,037841 0,52 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042534 0,50 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,029059 0,47 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032042 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026672 0,26 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061514 0,07 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011199 0,06 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,014194 0,06 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,030494 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016072 0,63 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016934 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019008 1,18 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,021491 1,14 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022172 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020465 1,01 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020066 1,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021218 0,05 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016674 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051100 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017261 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047935 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

