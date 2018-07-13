BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030523 1,00 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032291 0,78 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042861 0,77 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,029226 0,57 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,043733 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011003 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026944 2,41 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029834 1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088391 1,10 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044959 0,69 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026853 0,68 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041580 0,61 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061836 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016208 0,85 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016965 0,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015448 0,17 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009972 0,08 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017560 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020206 0,70 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021259 0,70 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022325 0,69 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019139 0,69 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021660 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015769 0,04 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,047404 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045533 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048028 0,04 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,048067 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

