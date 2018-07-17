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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,038237 0,55 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052903 0,54 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055799 0,50 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030713 0,28 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048243 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011692 0,27 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012088 0,26 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012626 0,25 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016655 0,23 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012142 0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014817 0,90 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019151 0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013275 0,33 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016416 0,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016617 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016711 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017298 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045615 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048114 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,048152 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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