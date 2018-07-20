BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0374731,09Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0397971,09Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0506991,04BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0480821,02Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0730601,02Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0111180,50Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0124160,19Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0234571,18AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0299841,03Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0193640,80Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0187880,78AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0511970,74Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0455890,70Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0269060,50MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0141240,48Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0621200,47NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0097690,45Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0154021,25Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0137831,00Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0198740,91Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0163010,74Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0151850,42Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0200820,18Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0205750,18NN Hay. Em. Altın EYF0,0126090,17Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0126180,17AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0206890,17Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0456770,05BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0481790,05AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0482170,05Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0153590,05Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0330440,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

