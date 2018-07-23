BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,038156 0,24 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022103 0,21 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055729 0,21 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,020948 0,20 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013891 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012472 0,45 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011134 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017488 1,40 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040468 1,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051660 1,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044121 1,11 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,104173 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,085474 0,94 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017839 0,80 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012776 0,67 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016216 0,63 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF 0,033357 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013909 0,91 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020043 0,85 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015526 0,81 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014068 0,44 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010378 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018495 0,14 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,049276 0,14 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048168 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033089 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045739 0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

