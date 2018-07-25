BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030464 0,45 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042834 0,26 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,021130 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016083 0,04 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017248 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026606 1,44 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029888 1,34 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089297 0,52 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011400 0,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061826 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041831 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026762 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016148 0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015544 0,07 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016995 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020790 0,13 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019760 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020148 0,11 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021845 0,11 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020474 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,038411 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,036158 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017360 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045781 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048212 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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