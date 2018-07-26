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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 14:26 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,040087 2,30 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048749 2,26 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037690 2,21 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073427 2,20 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,048377 2,17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011216 1,67 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012499 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016836 3,93 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044911 3,93 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022350 3,79 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017708 3,62 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076419 3,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018009 2,36 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,046054 2,22 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009950 2,20 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022925 2,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090873 1,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020256 2,03 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014046 1,97 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016427 1,73 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015608 1,67 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019729 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020372 1,96 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020542 1,96 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020874 1,95 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012788 1,95 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021593 1,95 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,044843 0,06 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016776 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015861 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051419 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018520 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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