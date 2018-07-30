BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,044509 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,055052 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,032688 0,42 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,054448 0,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030855 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011225 0,47 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012516 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041608 1,18 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030721 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027282 0,87 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076495 0,84 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047501 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090689 0,99 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,046297 0,75 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018051 0,64 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022992 0,55 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009969 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016475 0,78 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015541 0,44 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015602 0,22 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017131 0,20 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015243 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021088 0,27 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022155 0,26 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020268 0,26 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020768 0,26 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020044 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016807 0,14 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051515 0,14 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018554 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033192 0,14 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015890 0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

