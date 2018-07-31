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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,038807 0,92 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053721 0,87 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056665 0,80 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031076 0,72 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,029883 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012555 0,31 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011248 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031037 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024036 0,99 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041938 0,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053158 0,79 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045294 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010013 0,44 Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,033105 0,36 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018116 0,36 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016898 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,048176 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020480 1,22 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014185 1,20 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016556 0,49 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016682 0,28 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016878 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021573 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020522 0,42 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,020127 0,41 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020635 0,41 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020351 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045908 0,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021392 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017407 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048342 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048418 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

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