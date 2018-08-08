BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033245 2,30 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,056836 2,12 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041103 2,08 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059732 1,98 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,031692 1,95 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011406 0,80 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012488 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033158 2,58 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029108 2,54 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017816 2,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044952 1,95 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019310 1,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,095459 2,36 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048666 1,89 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044201 1,66 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065472 1,62 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018158 1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,017702 2,07 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015373 0,83 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017450 0,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015796 0,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020180 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,021946 2,35 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,021519 2,34 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023060 2,33 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,021761 2,32 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,023776 2,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018630 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033332 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046079 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048596 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,036374 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

