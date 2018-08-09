BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025358 1,17 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044143 0,94 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013615 0,75 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031359 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,023488 0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012554 0,53 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011407 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042005 1,51 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019517 1,07 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022878 1,06 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,077760 1,04 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048258 1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011309 1,64 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011454 1,58 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011895 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011660 1,54 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011949 1,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020536 1,76 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014183 1,64 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014370 0,64 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015450 0,50 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010563 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,023086 0,42 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020450 0,40 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,021572 0,25 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,023832 0,24 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022669 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016881 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019570 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045107 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051747 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,015965 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

