BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052175 1,69 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057925 1,65 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,046770 1,57 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,080168 1,57 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,047903 1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091767 0,73 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103882 0,73 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,084327 0,48 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067030 0,43 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065136 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097120 1,47 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028794 1,45 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066310 1,45 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049391 1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044938 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,049683 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,045742 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046121 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048561 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048640 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

