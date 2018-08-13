BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036942 8,58 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056018 7,37 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050116 7,15 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044910 6,95 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,062527 6,85 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011571 1,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031642 7,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035457 6,66 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023604 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030634 6,39 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070074 5,68 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,102488 5,53 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,052058 5,40 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,047038 4,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019376 7,13 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018158 2,95 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016025 1,05 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014464 0,35 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010610 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024698 9,65 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024473 9,59 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024199 9,58 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024795 9,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015345 9,54 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018674 0,14 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048073 0,14 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019607 0,14 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017509 0,14 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046186 0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

