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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 14:05 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,024009 0,60 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,042013 0,45 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,013163 0,40 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048498 0,37 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,019905 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012328 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050887 2,02 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024297 1,78 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042688 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056113 1,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051399 1,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010523 2,57 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,016057 1,52 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016751 1,37 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011171 1,20 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,049598 1,17 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020117 2,12 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013748 1,56 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014856 1,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019648 0,64 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010602 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045189 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019624 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048116 0,05 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016917 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,036488 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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