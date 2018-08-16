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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018432 0,20 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016261 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010860 3,20 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,010136 0,26 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010902 0,21 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,014878 0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011311 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010130 0,69 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010472 0,24 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010967 0,15 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013803 0,10 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013806 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046250 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017528 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033455 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048689 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,049814 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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