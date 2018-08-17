BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015915 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016271 0,06 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017302 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,047003 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010972 1,03 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016546 0,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013749 0,26 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012537 0,25 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012198 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013835 0,23 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,013697 0,14 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013824 0,13 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017732 0,11 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015915 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045240 0,09 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016935 0,09 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,048812 0,07 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,049717 0,07 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,051916 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

