BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054204 4,96 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057170 4,75 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,083778 4,62 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,061502 4,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054925 4,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011301 1,84 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012100 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031180 3,92 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035119 2,53 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040555 2,35 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016303 2,26 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018286 2,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051555 3,65 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059993 3,43 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068972 3,16 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,030073 2,92 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,100593 2,79 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019263 3,74 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013909 0,86 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017958 0,83 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015155 0,70 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019742 0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023978 3,23 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015014 3,20 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024189 3,19 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024905 3,16 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024528 3,16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,016962 0,16 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,049794 0,15 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,045951 0,15 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033522 0,15 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016042 0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

