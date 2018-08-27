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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,019584 0,38 Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017359 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,028915 0,31 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,049695 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016322 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012182 0,68 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011336 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041327 1,90 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021061 1,76 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024950 1,51 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015728 1,43 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016534 1,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017476 1,25 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009549 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012134 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022991 0,99 NN Hay. Em. Karma EYF 0,080978 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019247 1,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013215 0,93 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010510 0,77 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011072 0,76 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014366 0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025379 0,26 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022494 0,23 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023713 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017611 0,36 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019738 0,35 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,048974 0,35 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033637 0,34 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021655 0,34(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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