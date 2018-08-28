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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063196 6,66 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047811 6,60 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046248 6,55 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060529 6,27 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,088588 6,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011579 2,14 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012240 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033089 5,06 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036587 4,13 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018996 1,68 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,089573 1,67 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020495 1,61 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,105735 4,76 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048399 4,54 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072044 4,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,062633 4,34 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053883 4,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019964 3,75 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013514 2,26 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019671 2,20 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014656 2,02 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010657 1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025524 5,53 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025293 5,51 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015831 5,46 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025004 5,44 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025857 5,43 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049001 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018795 0,05 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017026 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046506 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017620 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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