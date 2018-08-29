BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066639 1,84 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077966 1,32 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063898 1,11 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046747 1,08 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057861 1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012393 1,25 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011633 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029816 3,09 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021897 3,01 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024599 2,98 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019194 2,96 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049274 2,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009820 2,13 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017853 1,74 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,028432 1,55 NN Hay. Em. Karma EYF 0,082376 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,049115 1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020195 2,66 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013856 2,53 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015002 2,36 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010787 1,22 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019820 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027051 1,50 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023996 1,47 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026028 1,35 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025340 1,34 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016041 1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017636 0,09 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049030 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019758 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,052208 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021678 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

