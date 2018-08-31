BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039720 2,63 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036472 1,97 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052685 1,91 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065087 1,86 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047615 1,86 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011731 0,84 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012395 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037926 2,28 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042908 1,22 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033557 1,13 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024603 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031969 2,10 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109087 1,97 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074124 1,95 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055386 1,69 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049500 1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020599 2,69 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018443 0,88 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016341 0,57 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010843 0,52 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020020 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027223 2,40 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024560 2,35 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026226 2,33 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028619 2,33 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025928 2,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017658 0,12 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017056 0,12 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045530 0,12 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,050071 0,12 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,052268 0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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