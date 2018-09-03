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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040377 1,65 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053329 1,22 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040308 1,04 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054331 1,01 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065592 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012397 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034521 2,87 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044002 2,55 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019304 0,81 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038219 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029872 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013796 2,05 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,110216 1,03 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032246 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049911 0,83 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055778 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015217 1,65 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020884 1,38 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020324 1,15 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013915 0,94 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020200 0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025127 2,31 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026830 2,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027064 2,29 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027413 2,29 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029274 2,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018853 0,16 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017687 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046653 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,050228 0,16 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049087 0,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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