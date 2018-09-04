BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023788 1,60 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,045174 1,20 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,044519 1,17 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022186 1,17 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,029633 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011713 0,84 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012471 0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051618 1,84 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038862 1,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051229 1,67 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076022 1,63 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100741 1,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010174 1,95 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011451 1,87 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010461 1,82 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010705 1,79 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,010794 1,77 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020598 1,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014095 1,29 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021101 1,04 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015368 0,99 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011012 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028562 0,92 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025350 0,89 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026721 0,76 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028041 0,75 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029493 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049184 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017696 0,05 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033768 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016157 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,048572 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

