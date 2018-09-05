BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,042236 0,83 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,023979 0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,018901 0,61 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040881 0,59 NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,046586 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011723 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024931 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010574 1,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010851 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010812 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011004 0,99 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011223 0,97 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011051 0,35 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016488 0,24 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021144 0,20 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018548 0,20 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016201 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025496 0,58 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029660 0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027180 0,57 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017005 0,56 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027765 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045629 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017097 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,052394 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019829 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,049248 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

