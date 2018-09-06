BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060487 1,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046137 1,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049552 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089158 1,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059591 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011733 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044174 1,24 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025098 0,67 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,101160 0,15 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090768 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010689 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065254 0,90 BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,014918 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,014481 0,30 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF 0,046783 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016249 0,30 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016136 0,18 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021181 0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014070 0,17 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014686 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045674 0,10 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,046342 0,10 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017108 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019841 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021765 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

