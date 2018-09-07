BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,024115 0,62 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022376 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,045535 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,049596 0,55 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020878 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,090687 0,38 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061885 0,35 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019264 0,34 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,020797 0,33 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055827 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010348 1,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010933 0,87 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011609 0,83 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010653 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011082 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014155 0,60 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020643 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010330 0,31 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,013881 0,26 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013986 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017119 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,052454 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045701 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,049306 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,050239 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

