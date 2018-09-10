BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,024536 1,75 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,043062 1,60 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030308 1,40 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048989 1,36 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022679 1,35 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012504 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016783 0,86 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042563 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029883 0,57 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,091298 0,56 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051525 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010591 2,35 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010902 2,34 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011534 2,13 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011482 2,08 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011839 1,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009974 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010355 0,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014016 0,21 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015418 0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020129 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018921 0,16 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049338 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046815 0,16 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017751 0,16 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033871 0,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

