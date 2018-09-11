BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,045534 0,16 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,024565 0,12 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032762 0,12 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,050303 0,12 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,049411 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,040852 0,10 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,011825 0,09 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,011134 0,08 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011572 0,06 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011845 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014022 0,04 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014042 0,03 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011118 0,03 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010607 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046841 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019892 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033889 0,05 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018931 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,046452 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

