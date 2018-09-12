BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067707 0,50 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,047535 0,41 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065042 0,40 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059123 0,27 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039852 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011597 0,18 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012415 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049054 1,10 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017330 1,10 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042586 1,04 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016013 0,88 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025549 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017696 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023548 0,53 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009805 0,46 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,015948 0,28 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. Gr. EYF 0,020071 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015133 0,19 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016486 0,13 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014203 0,08 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015397 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010359 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025523 0,03 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016374 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026689 0,03 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026737 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026164 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018942 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,050362 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046866 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049307 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049389 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

