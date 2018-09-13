BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,051951 0,06 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018545 0,05 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,016211 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,016412 0,02 AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,047570 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024689 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032845 0,20 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036834 0,10 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025567 0,07 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,101031 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010898 0,95 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013356 0,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013905 0,06 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,014472 0,06 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,011852 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015214 0,54 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015413 0,10 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019547 0,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014036 0,04 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014209 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045824 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,049457 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,050390 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019912 0,06 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,052611 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

