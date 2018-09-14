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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 15:12 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090492 2,93 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091367 2,76 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061100 2,56 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049822 2,54 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032748 2,44 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012516 0,88 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011660 0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016931 3,11 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022147 2,63 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042979 2,54 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,092266 2,50 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021173 2,48 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011111 1,95 NN Hay. Em. Karma EYF 0,081839 1,81 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,012660 1,78 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009958 1,65 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023849 1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009916 1,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014017 1,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020395 1,33 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010701 0,87 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015338 0,82 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016231 0,20 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025661 0,20 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026510 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027362 0,19 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026340 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018962 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,033942 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049441 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,046504 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,050508 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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