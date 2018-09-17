BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025445 4,56 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044443 4,07 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,023369 3,71 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031231 3,69 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,046847 3,67 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012657 1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025291 1,17 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017124 1,14 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052566 0,78 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030140 0,78 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043222 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011108 5,85 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011399 5,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,011608 5,17 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012365 5,16 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011968 5,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014151 0,96 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020572 0,87 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009977 0,62 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020179 0,45 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016341 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039231 0,18 Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015772 0,18 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049445 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,050597 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037050 0,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

