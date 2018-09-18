BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059928 2,82 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039161 2,80 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067915 2,44 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052368 2,40 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036478 2,38 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011702 1,63 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036526 2,58 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032369 2,11 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022256 0,13 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042158 0,07 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065204 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031571 2,30 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072923 2,17 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,064442 2,12 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055673 1,97 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049637 1,76 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020287 3,24 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010075 0,98 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015502 0,93 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018097 0,89 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014256 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025709 2,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025473 2,85 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015939 2,85 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026039 2,84 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026473 2,78 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049556 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037072 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,050627 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049474 0,06 Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039254 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

