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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 15:11 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039852 1,76 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048187 1,70 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069052 1,67 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060924 1,66 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065994 1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011757 0,47 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012626 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037334 2,21 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033003 1,96 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042752 1,41 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019330 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030235 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050386 1,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073854 1,28 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056343 1,20 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031950 1,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065210 1,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020609 1,59 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015624 0,79 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,018231 0,74 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020819 0,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014336 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024260 1,71 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027380 1,70 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025612 1,67 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025895 1,66 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028264 1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049504 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049586 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,049611 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019975 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037094 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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