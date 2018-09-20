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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049915 0,86 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025387 0,81 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013422 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047464 0,64 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050268 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012723 0,77 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011791 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017578 3,10 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016821 2,05 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044107 1,98 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019707 1,95 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051778 1,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,084404 2,05 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,052653 1,48 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018277 1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,051604 1,26 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011027 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010180 0,63 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015714 0,58 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020934 0,55 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014398 0,43 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015533 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015801 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017220 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049617 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034048 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017848 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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