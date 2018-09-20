BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049915 0,86 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025387 0,81 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013422 0,64 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047464 0,64 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,050268 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012723 0,77 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011791 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017578 3,10 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016821 2,05 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044107 1,98 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019707 1,95 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051778 1,95 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,084404 2,05 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,052653 1,48 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018277 1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,051604 1,26 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011027 1,22 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010180 0,63 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015714 0,58 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020934 0,55 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014398 0,43 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015533 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015801 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017220 0,06 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049617 0,06 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034048 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017848 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'
Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı
Dolar ne kadar? 20 Eylül 2018 dolar yorumları
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Okuyucu Yorumları 0 yorum