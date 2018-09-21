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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 15:05 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061257 0,95 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063939 0,59 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,093229 0,56 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026760 0,55 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050185 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033286 0,45 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037495 0,38 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065925 0,82 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074230 0,64 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,012097 0,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011086 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050658 0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020527 0,23 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010785 0,17 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010418 0,12 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014095 0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014103 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,050718 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049562 0,06 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019998 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,046675 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021931 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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