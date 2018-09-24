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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069666 0,94 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066485 0,93 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048507 0,89 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061680 0,69 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,053142 0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012767 0,69 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011824 0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022047 2,15 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096059 2,12 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020352 2,11 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067635 2,09 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065415 2,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018462 1,43 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,018284 1,27 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010188 1,27 NN Hay. Em. Karma EYF 0,084757 1,10 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024327 1,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015800 1,34 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020954 1,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014401 1,16 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010202 1,10 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,014796 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,016115 0,54 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025760 0,53 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026331 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026292 0,52 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027179 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049741 0,19 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016328 0,19 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017261 0,19 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,049761 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034131 0,18(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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