BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025537 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047708 0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,039400 0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,046944 0,55 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044400 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012888 0,95 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011870 0,39 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018209 2,86 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017381 2,01 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059995 1,91 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045490 1,90 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066656 1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Karma EYF 0,086429 1,97 NN Hay. Em. Den. Değ. EYF 0,053504 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018699 1,28 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,020988 1,20 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011792 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014542 0,98 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021158 0,97 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010269 0,66 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015863 0,40 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,020375 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046064 0,10 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017275 0,08 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,052951 0,08 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,050706 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020037 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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