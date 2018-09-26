BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,048147 0,18 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,030127 0,17 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044467 0,15 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013494 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,047773 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012902 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026050 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011604 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011577 0,25 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012549 0,22 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011353 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011815 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015586 0,04 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019711 0,03 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014121 0,03 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014131 0,03 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010804 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021999 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049805 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,046815 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016348 0,06 AvivaSA Em. Ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,049825 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

