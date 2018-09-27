BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,037569 0,74 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026567 0,34 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059490 0,27 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049532 0,27 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090645 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011841 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036799 1,01 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017365 0,34 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052725 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032441 0,16 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018143 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,015178 0,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014177 0,45 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,012875 0,39 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015388 0,37 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,015066 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014092 0,46 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010481 0,42 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014186 0,39 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020486 0,34 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018218 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049837 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019098 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017922 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016358 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049739 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

