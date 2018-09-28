BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025869 1,16 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013620 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,048237 0,87 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,019993 0,78 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,041787 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012978 0,66 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011864 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032033 1,91 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020567 1,81 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018605 1,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052668 1,46 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,098785 1,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011661 1,40 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011339 1,39 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012636 1,34 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012217 1,29 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011498 1,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016059 1,76 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021373 1,09 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014700 1,07 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010331 1,02 MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014376 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049870 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034210 0,06 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022026 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,050934 0,06 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019110 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

