FİNANS

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026265 1,53 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022231 1,32 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,042315 1,26 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031899 1,25 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013790 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013001 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067326 0,22 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069520 0,18 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020924 0,14 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,098920 0,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053200 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011543 1,80 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011950 1,73 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011862 1,72 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012425 1,70 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012141 1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016587 0,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014309 0,41 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014184 0,40 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014089 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019789 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019150 0,21 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049969 0,20 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,050885 0,19 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049866 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,051032 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinlerSperm kalitesini arttıran sağlıklı besinler
İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Eylül’de yüzde 4.04 arttıİstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Eylül’de yüzde 4.04 arttı
Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2) - YenidenTürkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

Gram altın ne kadar? 1 Ekim çeyrek altın fiyatları ve yorumları

İhracatta eylül rekoru kırıldı

İhracatta eylül rekoru kırıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Eylül’de yüzde 4.04 arttı

İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Eylül’de yüzde 4.04 arttı

Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2) - Yeniden

Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı 14,5 milyar dolar (2) - Yeniden

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

'Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz'

'Seneye yerli süt mısırı yiyeceğiz'

Batman'da petrol sahaları havadan tespit ediliyor 

Batman'da petrol sahaları havadan tespit ediliyor 

Geleceğe damga vuracak teknolojiler İstanbul’da konuşuldu

Geleceğe damga vuracak teknolojiler İstanbul’da konuşuldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.