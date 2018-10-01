BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026265 1,53 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,022231 1,32 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF 0,042315 1,26 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031899 1,25 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013790 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013001 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,067326 0,22 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069520 0,18 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020924 0,14 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,098920 0,14 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053200 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011543 1,80 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011950 1,73 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011862 1,72 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012425 1,70 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012141 1,56 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016587 0,73 Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014309 0,41 Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014184 0,40 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014089 0,33 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019789 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019150 0,21 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,049969 0,20 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,050885 0,19 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049866 0,19 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,051032 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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