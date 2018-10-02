BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026389 0,47 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020239 0,31 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013828 0,28 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,021203 0,27 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,054002 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011349 0,64 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012039 0,51 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012883 0,48 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,015161 0,31 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011712 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015663 0,33 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014135 0,33 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014211 0,30 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016429 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010489 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016409 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050004 0,07 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020119 0,07 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017348 0,07 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,049900 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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