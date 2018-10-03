BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037914 0,26 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051334 0,25 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052470 0,15 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038910 0,12 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,016313 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011803 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036423 0,73 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042198 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031771 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016167 0,75 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015412 0,57 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,014683 0,53 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015484 0,35 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,012894 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011279 0,72 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019957 0,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019994 0,55 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,016485 0,34 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015713 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024954 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024568 1,30 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024109 1,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015237 1,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024353 1,29 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,017362 0,08 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050044 0,08 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,050959 0,08 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,053205 0,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,046282 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

