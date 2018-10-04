BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051526 0,37 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,016374 0,37 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063855 0,37 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038052 0,36 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046497 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037076 1,79 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032015 0,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072160 0,44 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065125 0,11 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,055432 0,08 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012236 0,07 Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,011992 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017807 0,21 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020029 0,18 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016472 0,06 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010519 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024653 1,23 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015424 1,23 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023102 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024864 1,20 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026130 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,015931 0,08 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050079 0,07 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,053241 0,07 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,016430 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018000 0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

