BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025293 0,74 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044093 0,65 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013377 0,62 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,020736 0,62 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015560 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011437 0,73 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011833 0,71 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011233 0,70 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011511 0,66 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011887 0,65 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019275 0,07 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,034490 0,07 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018078 0,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,050313 0,07 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,047261 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

